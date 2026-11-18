Bernabò Bocca, Präsident des italienischen Hotelverbands Federalberghi, fordert eine grundlegende Reform. Seine Idee: Nicht länger allein Hotels und andere Beherbergungsbetriebe sollen die Touristensteuer kassieren und abführen müssen. Auch Bars, Restaurants, Geschäfte, Museen und Verkehrsbetriebe sollten seiner Meinung nach künftig einen Beitrag leisten. Die Abgabe könnte dadurch auf deutlich mehr Schultern verteilt werden und für den Einzelnen geringer ausfallen. Seine Forderung sorgt für Diskussionen.<BR \/><BR \/>„Es ist zutiefst ungerecht, dass ausschließlich die Beherbergungsbetriebe die Touristensteuer einziehen müssen“, kritisiert Bocca im Interview mit der Tageszeitung „Corriere della Sera“. Seine Begründung: „Das Hotel macht gerade einmal 30 Prozent der durchschnittlichen Ausgaben eines Touristen aus. Der Rest entfällt auf andere Bereiche.“ Hinzu kommen Tagesgäste, die keine Übernachtungssteuer bezahlen, aber die touristischen Angebote und die Infrastruktur der Städte ebenso nutzen.<BR \/><BR \/>Die Zahlen verdeutlichen die Entwicklung: 2022 betrugen die Einnahmen aus der Touristensteuer noch 628 Millionen Euro. Drei Jahre später waren es bereits 1,172 Milliarden Euro. Das entspricht einem Anstieg von 86,8 Prozent. Seit der Wiedereinführung der Abgabe auf nationaler Ebene im Jahr 2011 haben inzwischen 1.707 italienische Gemeinden eine Touristensteuer eingeführt. Für 2026 wird ein weiterer Rekord erwartet: Das Aufkommen dürfte die Marke von 1,3 Milliarden Euro überschreiten. Bocca erklärt die Entwicklung mit mehreren Faktoren: „Die Gebühren sind gestiegen, neue Gemeinden erheben die Abgabe, die Touristenströme haben zugenommen und es wurden Anbieter erfasst, die zuvor nicht gezahlt haben - etwa Ferienwohnungen und Kurzzeitvermietungen.“<BR \/><BR \/>Federalberghi möchte die bisherige Regelung durch ein breiteres Modell ersetzen. Statt ausschließlich Übernachtungsgäste zu belasten, soll eine geringe City-Maut beziehungsweise City-Tax auf verschiedene touristische Dienstleistungen verteilt werden. „Eine City-Tax von wenigen Cent, die auf alle Dienstleistungen entfällt - Bars, Restaurants, Geschäfte, Museen und Verkehrsmittel - und von jedem erhoben wird, der das Stadtgebiet nutzt, ausgenommen die Einwohner“, schlägt Bocca vor. Das Ziel: mehr Gerechtigkeit zwischen den verschiedenen Wirtschaftsbereichen, die vom Tourismus profitieren. Doch für den Verbandspräsidenten ist die Höhe der Abgabe längst nicht das wichtigste Problem. Viel entscheidender sei die Frage, was mit den Einnahmen geschieht.<BR \/><BR \/>Besonders scharf kritisiert Bocca die Verwendung der Gelder durch die Städte. Eigentlich sollte die Touristensteuer Maßnahmen im Bereich Tourismus finanzieren. Nach Ansicht von Federalberghi werden die Einnahmen jedoch zunehmend für andere kommunale Aufgaben eingeplant. „Die Steuer sollte dem Tourismus dienen. Stattdessen wird sie immer mehr zu einem Geldautomaten für die Kommunen, um andere Dinge zu finanzieren“, sagt Bocca. Als Beispiel nennt er Rom. Dort sei angekündigt worden, einen Teil der Einnahmen für den Bau neuer Sozialwohnungen zu verwenden. Boccas Reaktion fällt deutlich aus: „Was haben Sozialwohnungen mit Tourismus zu tun?“