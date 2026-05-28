Die Zahl der Lasten- und Sattelzüge auf den vier Schweizer Alpenrouten (Gotthard, San Bernardino, Simplon, Gr. St. Bernhard) sei 2025 im Vergleich zum Vorjahr gleich geblieben. <BR \/><BR \/>Über den Brenner habe die Zahl der schweren Lkw hingegen gegenüber dem Vorjahr - damals waren es 2,37 Millionen - um weitere zwei Prozent zugenommen. Auch im heurigen ersten Quartal sei erneut eine Zunahme von 4,5 Prozent im Vergleich zum ersten Quartal des Vorjahres verzeichnet worden, rechnete der VCÖ vor. <BR \/><BR \/>„Während in den vergangenen 25 Jahren die Zahl der Lkw auf den Schweizer Alpentransitrouten um rund ein Drittel zurückgegangen ist, nahm der Lkw-Verkehr über den Brenner um die Hälfte zu“, betonte VCÖ-Expertin Klara Maria Schenk. Als ein Faktor dabei wurde die in der Schweiz höhere Lkw-Maut identifiziert.<BR \/><BR \/><b> <a href="https:\/\/www.stol.it\/tag\/Brenner-Blockade" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Mehr zur Brenner-Blockade am Samstag lesen Sie hier. <\/a><\/b>