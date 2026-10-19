Neben den Seilbahnherstellern Leitner, Poma und Bartholet sowie dem Pistenfahrzeughersteller Prinoth ergänzt Supersnow die bestehenden HTI-Beschneiungsunternehmen Demaclenko und HKD um eines der traditionsreichsten Unternehmen der europäischen Beschneiungsbranche, wie es in einer Mitteilung dazu heißt.<BR \/><BR \/>Der Einstieg sei Teil einer klar definierten Wachstumsstrategie, mit der die HTI Gruppe ihre Aktivitäten bereits in den vergangenen Jahren sowohl operativ als auch geografisch diversifiziert habe. Mit dem Hauptsitz in Polen und weiteren Aktivitäten in Rumänien und Österreich will HTI durch die Übernahme noch näher an den Skidestinationen Osteuropas sein.<BR \/><BR \/>Für die kommenden Jahre sei geplant, die Zusammenarbeit weiter auszubauen. HTI wird Supersnow Kontinuität bei der Umsetzung strategischer und infrastruktureller Entwicklungsprojekte in Osteuropa bieten und gleichzeitig innovative Engineering-Initiativen vorantreiben.<h3>\r\nÜber Supersnow und HTI<\/h3><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1374642_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Das Unternehmen wurde im Jahr 2000 in Białka Tatrzanska im Rahmen der Geschäftstätigkeiten der Familie Dziubasik gegründet, die heute eines der erfolgreichsten Tourismusziele Polens (bestehend aus dem Hotel Bania, Thermenanlagen sowie mehreren Skigebieten) betreibt. Supersnow verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung im Bereich der technischen Beschneiung. Die Kennzahlen: Rund 25 Millionen Euro Umsatz und mehr als 120 Mitarbeitende in der vergangenen Saison.<BR \/><BR \/>Die HTI Gruppe ist mit Produkten in 88 Ländern präsent, betreibt 22 Produktionsstandorte, 110 Niederlassungen sowie 183 Vertriebs- und Servicezentren. Im Geschäftsjahr 2025 erzielte die HTI Gruppe einen Umsatz von 1,622 Milliarden Euro, investierte 42,5 Millionen Euro in Forschung und Entwicklung und beschäftigte 4.955 Mitarbeitende.