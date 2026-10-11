Jahrelang war sie das nicht. Das E-Auto wurde zum Symbol aufgeladen. Für die einen war es die einzig richtige Zukunft, für die anderen ein grünes Projekt, das ihnen gegen ihren Willen aufgezwungen werden sollte. Jedes Argument wurde sofort Teil eines Glaubenskrieges. Wer Zweifel anmeldete, galt schnell als Fortschrittsverweigerer. Wer elektrisch fuhr, musste sich umgekehrt anhören, weshalb das alles angeblich ohnehin nicht funktionieren könne. <BR \/><BR \/>Diese Schwarz-Weiß-Welt beginnt zu verschwinden. Gott sei Dank. Denn inzwischen hat sich die Technik weiterentwickelt. Die Reichweiten sind größer geworden, die Auswahl breiter, die Preise konkurrenzfähiger. Und langsam kommt Bewegung in den Markt. Auch in Südtirol.<BR \/><BR \/>Die Gründe dafür liegen auf der Hand. Das Elektroauto muss heute weniger über Moral verkauft werden. Es kann immer öfter über das überzeugen, worüber ein Auto am Ende überzeugen muss: über den Alltag. Was kostet es? Wie weit komme ich? Wo kann ich laden? Passt es zu meinem Fahrprofil? Am Ende entscheidet oft ohnehin der Geldbeutel. Wie wir diese Woche beispielhaft gezeigt haben, kann ein Elektroauto je nach Nutzung bereits heute mit einem vergleichbaren Verbrenner mithalten, ihn häufig sogar hinter sich lassen. Und bei der Umweltbilanz ist die Sache ohnehin weit weniger offen, als manche zähe Debatte über Technologieoffenheit vermuten lässt.<BR \/><BR \/><embed id="dtext86-76679771_quote" \/><BR \/><BR \/>Doch vielleicht gibt es gerade in Südtirol noch ein Argument, das unterschätzt wird. Benzin und Diesel müssen wir importieren, die Preisgestaltung ist schwer nachvollziehbar. Strom können wir zu einem erheblichen Teil selbst erzeugen – und mit dem Ausbau der erneuerbaren Energien immer mehr davon. Und genau das trifft einen ziemlich ausgeprägten Südtiroler Nerv. Wir sind gerne unabhängig. Strom auf dem eigenen Dach erzeugen, in der eigenen Batterie speichern und damit das eigene Auto antreiben. Viel autarker kann individuelle Mobilität kaum werden.<BR \/><BR \/>Ein kleiner Wink in Richtung Politik sei trotzdem erlaubt. Südtirol hat über Jahre sehr viel Energie (und Geld) in das Thema Wasserstoff gesteckt und tut es weiterhin. Deshalb darf man zumindest fragen, ob Südtirol ausgerechnet hier unbedingt Vorreiter sein musste – statt beim batterieelektrischen Verkehr früher noch konsequenter zu handeln. Vielleicht wollten wir beim Wasserstoff zu sehr die Ersten sein. Dabei liegt Südtirols Stärke traditionell oft woanders: erst beobachten, dann entschlossen nachziehen – das ist nicht die schlechteste Form von Innovation.<BR \/><BR \/>Beim Elektroauto könnten wir gerade an diesem Punkt angekommen sein.<BR \/><BR \/>Jetzt beginnt jedenfalls die interessante Phase: jene, in der gerechnet, verglichen, in Nachbars Garage gelugt – und immer öfter wohl auch gekauft wird. <BR \/><BR \/> <a href="mailto:rainer.hilpold@athesia.it" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">rainer.hilpold@athesia.it<\/a>