IDM-Präsident: „Das war ein längst überfälliger Schritt“

Neue Corona-Regeln gibt es seit dem heutigen Dienstag in Italien in vielen Bereichen – und auch für Reisende: Wer aus anderen EU-Staaten kommt, braucht entweder einen negativen Corona-Test, einen Impfnachweis oder eine Bescheinigung, genesen zu sein. Zuvor galt wegen der grassierenden Omikron-Variante für alle – egal, ob geimpft oder genesen – auch eine Testpflicht. Ungeimpfte mussten 5 Tage in Quarantäne (STOL hat berichtet) „Alles, was hilft, die Bürokratie zu entflechten, und das Reisen erleichtert, ist zu begrüßen“, sagt Hansi Pichler. Das wichtigste Element bleibe freilich die Sicherheit: „Die Gäste wünschen sich das: Abstandsregeln, Maskenpflicht – mit der Rücknahme der Maßnahmen müssen wir noch etwas Geduld haben. Aber wir müssen in diese Richtung weiterarbeiten.“Dass sich Italiens Starvirologe Matteo Bassetti für eine Überarbeitung der Einschränkungen ausspricht (STOL hat berichtet) , stößt bei den Touristikern auf Genugtuung: „Wenn die Wissenschaft diese Empfehlung abgibt, ist das sicherlich zu begrüßen“, sagt Pichler: „Diese Situation hat die Menschen, die Gesellschaft als Ganzes schon zu lange belastet.“Freilich habe niemand eine Glaskugel, um zu prognostizieren, wie die Situation im Herbst sein werde: „Wir wissen ja nicht einmal, was in 2 Wochen ist.“ Aber die Menschen hätten sich Erleichterungen verdient – besonders angesichts sinkender Infektionszahlen. „Wir hoffen, dass auch die momentan sehr verhaltene Nachfrage unserer Gäste in den nächsten Tagen zunimmt.“

kn