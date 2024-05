Eigentlich waren zuletzt die Umstände in der Milchwirtschaft alles andere als einfach, trotzdem zieht der Südtiroler Sennereiverband eine positive Bilanz für das Jahr 2023. „Die Qualität unserer Produkte ist hoch, sie kommen daher bei den Konsumenten gut an und man will auch in schwierigen Zeiten nicht auf sie verzichten“, sagte Obmann Georg Egger bei der Vollversammlung in Bozen.