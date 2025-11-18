Cloudflare ist ein globaler Internet-Infrastruktur- und Sicherheitsanbieter, dessen Dienste eigentlich Webseiten und Online-Anwendungen schneller, sicherer und stabiler machen sollen. <BR \/><BR \/>Der US-Dienst ist besonders bekannt für seine DDoS-Abwehr. Das heißt: Es schützt Webseiten davor, durch massenhafte Anfragen lahmgelegt zu werden. Das ist auch der Grund, warum große Publikationen und Webportale sich auf Cloudflare stützen.<h3>\r\nCloudflare arbeitet an Lösung des Problems<\/h3>Auf der Status-Webseite meldete das Unternehmen zunächst: „Cloudflare ist sich eines Problems bewusst, das mehrere Kunden betrifft, und untersucht dieses derzeit“. Man arbeite daran, die vollständigen Auswirkungen zu verstehen und das Problem zu beheben. <BR \/><BR \/>Später hieß es dann: „Wir beobachten eine Erholung der Dienste, aber Kunden können weiterhin überdurchschnittlich hohe Fehlerraten feststellen, da wir unsere Abhilfemaßnahmen fortsetzen.“<BR \/><BR \/>Im Oktober hatten Serverprobleme beim Cloud-Anbieter Amazon Web Services (AWS) weltweit bei zahlreichen Onlinediensten für Störungen gesorgt. Damals waren neben Services von Amazon selbst unter anderem auch Zahlungsdienstleister, Börsenplattformen und Spieleanbieter betroffen.