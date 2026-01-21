<h3>\r\nDruck nimmt zu – und trifft die Kleinen zuerst<\/h3>In den kommenden Jahren werde die Nahversorgung stärker gefordert sein: Preissensibilität, Online-Handel, großflächige Formate in den Zentren, steigende Energie- und Personalkosten sowie wachsende Bürokratie setzen Betriebe mit knappen Margen unter Druck. Gleichzeitig werde die Nachfolgefrage drängender: Viele Inhaber stehen vor dem Generationswechsel, nicht überall findet sich jemand, der unternehmerische, aber auch gesellschaftliche Verantwortung übernimmt.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1264158_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Hinzu kommt der demografische Wandel: Südtirol wird älter, die Zahl der Menschen im erwerbsfähigen Alter sinkt. Das wirkt sich direkt auf Personal, Öffnungszeiten und Betriebsorganisation aus – erhöht aber gleichzeitig die Bedeutung kurzer Wege. „Wer weniger mobil ist oder bewusst Auto-Fahrten reduzieren will, braucht ein Angebot im Ort. Nahversorgung ist auch Klimaschutz – durch weniger Verkehr, kurze Lieferketten und regionale Wertschöpfung“, unterstreicht Moser.<h3>\r\nSelbstbedienungsläden als Lösung?<\/h3>„Beobachten wir die Entwicklungen in Deutschland oder Österreich, so sehen wir, dass viele Orte und sogar Territorien „unterversorgt„ sind, weil es einfach keine Geschäfte mehr gibt“, so Moser. Vielerorts geht dort die Entwicklung hin zu vollautomatischen, modernen Selbstbedienungsläden - 24\/7 zugängliche Dorfläden in Containerform, teils cashless, mit Touchscreen und App, barrierefrei, energieeffizient und mit Schwerpunkt auf regionalen Produkten. „Auch in Südtirol wird einzeln begonnen, über diese Form der Nahversorgung nachzudenken – wie etwa aktuell in Enneberg oder in Latsch. Solche Modelle können dort eine Brücke schlagen, wo etwa Personalverfügbarkeit oder Nachfolgefragen an Grenzen stoßen“, erklärt der hds-Präsident.<BR \/><BR \/>Aber für Philipp Moser steht eines absolut fest: „Diese Konzepte sind kein Ersatz für den klassischen Nahversorger – sie können eine wichtige Ergänzung sein. Sie zeigen, wie wir Versorgung auch unter veränderten Rahmenbedingungen sichern können, ohne die Grundidee der Nähe zu verlieren. Natürlich tut es weh, wenn damit die soziale Komponente der Nahversorgung verloren geht. Von daher ist vorerst alles daran zu setzen, dass unser heutiges Modell der Nahversorgung erhalten bleibt“, so Moser.<h3>\r\nFörderung ja – entscheidend ist das Bewusstsein<\/h3>„Eine flächendeckende Nahversorgung fällt nicht vom Himmel“, sagt Moser. „Die aktuelle öffentliche Unterstützung von Land und Gemeinden ist richtig und absolut notwendig – etwa für Eröffnung, Erhalt und Digitalisierung. Aber Förderung allein kann den Dorfladen nicht ersetzen. Entscheidend ist das Bewusstsein: Jeder Einkauf ist eine Entscheidung darüber, wie unser Dorf und unser Stadtviertel morgen aussehen.“<h3>\r\nAuftrag für die kommenden Jahre<\/h3>Südtirol kann europäisches Vorbild bleiben – nicht als „Museum“, sondern als moderne Region mit starken Ortskernen. „Nahversorgung verbindet Wirtschaft mit Zusammenhalt, Tradition mit Innovation und Lebensqualität mit Nachhaltigkeit. Als hds setzen wir uns dafür ein, dass Klein- und Familienbetriebe die Werkzeuge bekommen, um ihre Rolle auch künftig zu erfüllen – mit Beratung, Weiterbildung, politischer Interessenvertretung und konkreter Unterstützung von Förderanträgen bis zu Digitalisierungsprojekten“, so Moser.