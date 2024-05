Im Winter wieder von Innsbruck nach Frankfurt fliegen

Ob die Verbindung längerfristig – also auch im Sommer 2025 – geflogen wird, werde zu einem „späteren Zeitpunkt“ entschieden. Konkret wird es in der Wintersaison einen täglichen Flug von Montag bis Sonntag geben. Eine zusätzliche Verbindung ist für Dienstag, Donnerstag, Samstag und Sonntag geplant.Durchgeführt werden die Flüge ab 27. Oktober von Air Dolomiti im Auftrag der AUA-Mutter Lufthansa. Damit ist Innsbruck im Winter mit den internationalen Drehkreuzen Wien, München (Lufthansa Express Bus), Amsterdam, London und Frankfurt verbunden.Flughafengeschäftsführer Marco Pernetta zeigte sich jedenfalls erfreut und hoffte auf eine Verlängerung über den Winter hinaus: „Schließlich ist die internationale Erreichbarkeit ein wichtiger Standortfaktor für Tirol.“Die operationellen Schwierigkeiten aufgrund von Personalmangel am Flughafen Frankfurt , die sich auch auf die Innsbruck-Flüge ausgewirkt hatten, sollten „erfreulicherweise der Vergangenheit angehören“, hieß es zudem.