Einst in den USA geboren, hat sich der Black Friday längst in der Kaufkultur vieler Länder etabliert. An diesem Tag und drumherum locken Einzelhändler mit satten Rabatten – für viele Geschäfte ist es der umsatzstärkste Tag des Jahres. Heuer findet der Black Friday am Freitag, 28. November, statt.<BR \/><BR \/>Dass der Aktionstag mittlerweile auch bei den Konsumenten angekommen ist, bestätigen mehrere Umfragen. Laut einer Befragung des Verbands Altroconsumo unter 2.000 italienischen Verbrauchern planen acht von zehn Italienern einen Einkauf rund um den Black Friday – vor allem die unter 55-Jährigen. Ein Großteil (66 Prozent) plant, gerade online nach Angeboten zu suchen. <h3>\r\nGroßzügiges Budget<\/h3>Im Schnitt rechnen die Befragten damit, 222 Euro auszugeben. Besonders gefragt sind Kleidung und Schuhe (56 Prozent), gefolgt von Technik wie Smartphones, Laptops und Co. (37 Prozent) sowie kleinen Haushaltsgeräten (27 Prozent).<BR \/><BR \/>Zu ähnlichen Ergebnissen kommt eine Umfrage der Uni Linz unter österreichischen Konsumenten. Die Mehrheit plant ihre Einkäufe rund um den Aktionstag, und ein Drittel gab an, sich dabei auch gezielt nach Weihnachtsgeschenken umzusehen.<h3>\r\n„Ein Balanceakt“<\/h3>Die Rabattage sind in den Augen des Handels- und Dienstleistungsverbandes (hds) ein Balanceakt: „Einerseits bringt die hohe Aufmerksamkeit zusätzliche Kundenkontakte, andererseits werden immer mehr Weihnachtseinkäufe vorgezogen“, so hds-Präsident Philipp Moser. Das entziehe wiederum dem eigentlichen Weihnachtsgeschäft einen Teil des Umsatzes.<BR \/><BR \/>Sich dem Aktionstag zu entziehen, sei aufgrund der enormen Bekanntheit mittlerweile kaum mehr ratsam, so der hds. „Wer als lokaler Händler mitmacht, sollte klare Ziele haben: Lager bereinigen, neue Kundinnen und Kunden gewinnen, den Service und die Beratung in den Mittelpunkt stellen“, erklärt Moser.<h3>\r\nFake-Seiten auf dem Vormarsch<\/h3>Verbraucherschützer raten jedoch, gerade im Internet Vorsicht walten zu lassen. Denn die Zahl der Fake-Shops im Internet erreicht gerade jetzt Hochkonjunktur. Diese Seiten wirken seriös, kopieren Bilder und Produktbeschreibungen bekannter Marken und locken mit besonders günstigen Preisen. Nach der Bezahlung erfolgt jedoch oft keine Lieferung der Ware. <BR \/><BR \/>Deshalb sei es ratsam, das Impressum genau zu prüfen und misstrauisch zu werden, wenn ausschließlich Vorkasse akzeptiert wird und keine anderen Zahlungsmethoden angeboten werden.