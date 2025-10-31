Inzwischen ist der sogenannte „Hochzeitstourismus“ zu einem wichtigen Wirtschaftszweig geworden, der allein 2024 einen Umsatz von fast einer Milliarde Euro generiert hat. Nicht nur Brautpaare, sondern auch ihre Gäste reisen für mehrere Tage nach Italien – ein Trend, der zunehmend an Bedeutung gewinnt. <BR \/><BR \/>Die jüngsten Zahlen werden am 4. und 5. November auf der BMII – „Borsa del Matrimonio in Italia“, der wichtigsten Messe der Branche, vorgestellt. Sie findet in Rom unter der Schirmherrschaft des italienischen Fremdenverkehrsverbands ENIT statt.<h3>\r\nTausende ausländische Paare heiraten jedes Jahr in Italien<\/h3>„Seit der ersten Ausgabe der Messe ist der Hochzeitstourismus in Italien stark gewachsen und hat sich zu einem branchenübergreifenden Wirtschaftsfaktor entwickelt. Mit seinen einzigartigen Landschaften, seiner Geschichte und seinem Stil zählt Italien heute zu den führenden Märkten weltweit, was den sogenannten Wedding-Tourismus anbelangt“, erklärt Ottorino Duratorre, Präsident der BMII. <BR \/><BR \/>Seine Gesellschaft organisiert seit über 30 Jahren Veranstaltungen im Bereich Hochzeitstourismus. „Alle wollen in Italien heiraten und Hochzeiten haben zunehmend Einfluss auf den Tourismus. Allein im vergangenen Jahr wählten über 15.100 ausländische Paare Italien als Ort für ihre Trauung – das entsprach einem Umsatz von nahezu einer Milliarde Euro, ein deutlicher Zuwachs gegenüber den Vorjahren“, so Duratorre weiter. <BR \/><BR \/>Eine aktuelle Umfrage zeigt, dass 43 Prozent der befragten Unternehmer des Sektors auch für 2025 weiteres Wachstum erwarten – vor allem durch Märkte wie Kanada, Australien, Indien und die Vereinigten Arabischen Emirate. Ziel sei es, noch im laufenden Jahr die Milliardengrenze zu überschreiten.<h3>\r\n„La Dolce Vita“ als Wirtschaftsfaktor<\/h3>Unter den ausländischen Paaren ist die symbolische Trauung am beliebtesten (64 Prozent), gefolgt von standesamtlichen Eheschließungen (22,5 Prozent) und kirchlichen Hochzeiten (13,5 Prozent).<BR \/><BR \/>Paare, die Italien für ihre Hochzeit wählen, suchen häufig eine Atmosphäre, die an La Dolce Vita erinnert – mit aufwendig gestalteten Kulissen, Oldtimer-Vespas, klassischer Musik, Vintage-Autos und Dekorationen, die den italienischen Lebensstil zelebrieren. Beliebt sind auch nachhaltige Gastgeschenke aus lokaler Produktion, die Düfte, Farben und Traditionen des Hochzeitsortes einfangen – eine Möglichkeit, ein authentisches Stück Italien mit nach Hause zu nehmen.<BR \/><BR \/>Brautpaaren, die ihrem Hochzeitstag eine besonders festliche Note verleihen möchten und dafür eine exquisite Kulisse suchen, stehen in Italien ganz neue Möglichkeiten offen. Hochzeiten in Museen, unter den Säulen griechischer Tempel, in Kulturstätten oder auf archäologischen Geländen sind in Bella Italia hoch im Kurs.<BR \/><BR \/>Nach wie vor beliebt sind auch romantische Hochzeiten in Venedig. Die Gemeinde der Lagunenstadt, die für standesamtliche Trauungen den prunkvollen Palazzo Cavalli mit Blick auf die Rialto-Brücke zur Verfügung stellt, wird mit Anträgen aus aller Welt überschwemmt. Hochzeiten im Palazzo Cavalli sind für die Gemeindekassen zu einem lukrativen Geschäft geworden.