Das geht aus einer Studie des Centro di formazione e ricerca sui consumi (Crc) in Zusammenarbeit mit Assoutenti hervor, die anlässlich des Internationalen Tag des Kaffees am 1. Oktober erstellt wurde. <BR \/><BR \/>Laut den Daten des Osservatorio Mimit ist der Durchschnittspreis für einen Espresso in den großen Städten von 1,04 Euro im Jahr 2021 auf 1,25 Euro im August 2025 gestiegen - ein Plus von 20,6 Prozent in vier Jahren, so das Crc. Besonders deutlich zeigt sich die Preissteigerung in vier Provinzen, in denen das Tässchen Kaffee bereits mehr als 1,40 Euro kostet. <BR \/><BR \/>Das sind eben Bozen an der Spitze, gefolgt von Ferrara (1,43 Euro), Padua (1,41 Euro) und Belluno (1,40 Euro). In weiteren 17 Provinzen überschreitet der Preis die Marke von 1,30 Euro pro Tasse. Auf der anderen Seite des Spektrums steht Catanzaro, die günstigste Stadt: Einzig dort kostet der Espresso im Schnitt nicht mehr als 1 Euro. Dahinter folgen Reggio Calabria und Messina, beide mit durchschnittlich 1,06 Euro.