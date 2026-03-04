<BR \/>„Viele Betriebe schließen jetzt die Wintersaison ab und schaffen gleichzeitig Raum für die neue Kollektion“, erklärt Markus Rabanser, Präsident der Fachgruppe Mode im hds. „Für Kundinnen und Kunden heißt das: Wintermode und saisonale Produkte sind in den Geschäften aktuell besonders interessant – oft in Größen und Varianten, die online nicht so leicht zu finden sind.“<BR \/><BR \/>Zu den 15 Tourismusgemeinden zählen: Tiers, Kastelruth, Ritten, St. Ulrich, St. Christina, Wolkenstein, Enneberg, St. Martin in Thurn, Wengen, Abtei und Corvara, Stilfs, Kurzras, Reschen und St. Valentin auf der Haide.<BR \/><BR \/>Die Vorteilswochen enden dort am 4. April.