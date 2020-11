In der Krise Unternehmen gründen: Handelskammer unterstützt Gründer

Eine geänderte Nachfrage beeinflusst auch die Geschäftsideen der angehenden Gründer. Gerade dieser Aspekt wird zurzeit vermehrt sichtbar: die Digitalisierung spielt eine immer wichtigere Rolle bei der Gründung von neuen Unternehmen.Online-Shops, Social Media Agenturen, Internet-Plattformen, Online-Kurse und Lieferservices finden zurzeit bei der Unternehmensgründung großen Anklang, denn aufgrund der Coronaepidemie findet der traditionelle Kundenkontakt nur mehr begrenzt statt. Die Nutzung der digitalen Medien stellt somit nicht nur eine Herausforderung dar, sondern ist zugleich auch eine große Chance.Der Service für Unternehmensgründung der Handelskammer Bozen berät kostenlos alle Personen, die mit dem Gedanken spielen, ein Unternehmen zu gründen beziehungsweise ihre Geschäftsidee zu verwirklichen.So können sich Interessierte zu einem Orientierungsgespräch in der Handelskammer Bozen anmelden, damit sie einen Überblick über die einzelnen Schritte in die Selbstständigkeit erhalten. Auch kostenlose Beratersprechstunden mit Fachexperten über steuerliche oder rechtliche Aspekte werden von der Handelskammer angeboten.Unternehmensberater helfen bei der Erstellung eines Businessplans. Dieses schriftliche Unternehmenskonzept hilft besonders bei der Planung der Gründung. Mit der kostenlosen Vorlage der Handelskammer können angehende Gründer/innen ihre Geschäftsidee auf Realisierbarkeit und Wirtschaftlichkeit überprüfen.Darüber hinaus bietet dieser Service der Handelskammer wertvolle Informationen und Unterlagen für einen gelungenen Start in die Selbstständigkeit. Mit dem Leitfaden „Unternehmensgründung – wie mache ich mich selbstständig?“ können Gründer/innen die Rahmenbedingungen der Unternehmensgründung überprüfen und erhalten viele Tipps und Hinweise.Um sich optimal auf die unternehmerische Tätigkeit vorzubereiten, organisiert das WIFI, der Weiterbildungsservice der Handelskammer, ein umfassendes und praxisorientiertes Weiterbildungsangebot zum Thema Unternehmensgründung.„Der Service für Unternehmensgründung der Handelskammer Bozen dient als zentrale Anlaufstelle für Unternehmensgründungen, gibt individuelle und neutrale Information, hilft bei der Konkretisierung der Geschäftsidee und vermittelt nützliche Kontaktadressen“, so Alfred Aberer, Generalsekretär der Handelskammer Bozen.

