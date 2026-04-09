Zudem dürfen sie nur von Personen stammen, die die Leistung tatsächlich genutzt haben. Inhalte müssen sich konkret auf die gemachte Erfahrung beziehen und dürfen nicht durch Rabatte oder andere Vorteile beeinflusst sein. Als glaubwürdig gelten Bewertungen insbesondere dann, wenn sie durch Belege wie Rechnungen gestützt werden. Nach Ablauf von zwei Jahren verlieren Bewertungen ihre Zulässigkeit.<BR \/><BR \/>Die neuen Regeln stärken auch die Rechte von Unternehmen: Hotels und Restaurants können unzulässige Bewertungen melden und deren Entfernung über die Plattformen beantragen. Der Präsident des Konsumentenschutzverbands Assutenti, Gabriele Melluso, sprach von einem wichtigen Schritt für mehr Transparenz und fairen Wettbewerb.<BR \/><BR \/>Bewertungen haben erheblichen Einfluss auf Kaufentscheidungen: Laut dem Verbraucherschutzverband Codacons lesen 77 Prozent der Verbraucher vor einer Buchung oder einem Kauf die Erfahrungen anderer Nutzer. Weltweit beeinflussen Online-Bewertungen Konsumausgaben in Höhe von rund 150 Milliarden Euro jährlich.<BR \/><BR \/>Auch die Organisation Consumerismo betont die wachsende Bedeutung von Bewertungen für die Wirtschaft. Gleichzeitig äußert sie Kritik: Die 30-Tage-Frist sei zu kurz und könne dazu führen, dass Verbraucher ganz auf eine Bewertung verzichten.