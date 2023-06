In Meran: Weltweit erste nachhaltige Therme

Im Self Service werden nur wiederverwertbare Materialien verwendet, der Bio Nature Pool wird zu 100 Prozent mit Solarenergie betrieben, alle Dächer der Therme werden mit Solarpaneelen ausgestattet und das Wasser wird nur aus Tiefbrunnen entnommen. „Damit sparen wir Trinkwasser“, erläuterte jüngst Direktorin Adelheid Stifter nur ein paar Ansätze für eine ressourcenschonende, nachhaltige Therme.„Der Besuch der Therme soll mit gutem Gewissen erfolgen und möglichst wenig nachteilige Auswirkungen auf die Umwelt haben“, sagte Stefan Thurin, der Präsident der Therme Meran. Das sei auch die Triebfeder gewesen, Verbesserungsmöglichkeiten auszuloten und den Zertifizierungsprozess zu mehr Nachhaltigkeit zu durchlaufen. „Wir sind weltweit die erste Therme, die diese Auszeichnung von EarthCheck erhalten. Sie ist ein weiterer Schritt, um der Rolle als Leitbetrieb innerhalb der Landesverwaltung gerecht zu werden“, meinte Thurin.Im Zuge dieses Prozesses werden von externen Auditoren unter anderem Energie-, Abfall- und Wasserdaten kontrolliert, erläuterte Sarah Kurze von EarthCheck. „Die externe Kontrolle auch deswegen, um zu verifizieren, dass sie dies auch tun, was sie sagen“, meinte Kurze. Mit der Silber-Zertifizierung habe der kontinuierliche Verbesserungsprozess erst begonnen.Tourismuslandesrat Arnold Schuler hob hervor, dass im Landestourismusentwicklungskonzept Nachhaltigkeit eine zentrale Rolle spiele. „Der Vorzeigebetrieb Therme geht hier beispielhaft voran. Man wird mit Silber sicher nicht zufrieden sein“, meinte Schuler.Die Gemeinde Meran sei „ein kleiner Aktionär und großer Profiteur der Therme, die ein Augenstern des Meraner Tourismus ist“, sagte Merans Bürgermeister Dario Dal Medico. Auch Ingrid Hofer, die Präsidentin der Kurverwaltung, streute der Therme Rosen: „Wir Meraner sind stolz, die Therme zu haben. Sie geht immer voraus und stachelt uns an, es ihr gleichzutun. Die Therme ist ein Vorreiter und wir Touristiker eifern ihr nach“.Die Zertifizierung ist „für uns mehr Auftrag als Auszeichnung. Wir werden uns bemühen, in den nächsten Jahren den Weg weiterzugehen. Und ich habe keinen Zweifel, dass wir das Ziel Gold mit Unterstützung der Mitarbeiter auch erreichen“, sagte Thurin.