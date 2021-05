Inflation: Gewerkschaft besorgt über Mieterhöhungen

Laut Astat-Daten liegt der monatliche Index auf Jahresbasis der Verbraucherpreise ohne Tabak in Südtirol bei 2,1 Prozent, während er auf nationaler Ebene bei 1,2 Prozent stehen geblieben ist.Besonders schwierig ist die Situation für die Rentner, die aufgrund des Mechanismus der Neubewertung der Renten bereits seit Jahren unter einem kontinuierlichen Kaufkraftverlust ihrer Renten leiden. Dies gilt besonders auf lokaler Ebene, wo die Inflation jedes Jahr etwa einen Prozentpunkt beträgt. Rentner sind in der Regel Kleinsparer und viele, vor allem Frauen, haben sehr niedrige Renten und wenig Ersparnisse.„Die Inflation ist eine versteckte Steuer, die alle Bürger gleichermaßen trifft und somit die Ungleichheit erhöht. Deshalb wird die Aufwertung der Renten und der Maßnahmen zur sozialen Abfederung, die es erlauben könnten, diesem Problem zu begegnen, dringend notwendig“, erklärt die Generalsekretärin des AGB/CGIL, Cristina Masera, in einer Mitteilung.

