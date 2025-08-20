<BR \/>Nachdem die Inflationsrate in den letzten zwei Jahren deutlich gesunken ist, konnte die EZB auch die Leitzinsen schrittweise senken. Zuletzt legte die EZB eine Pause bei den Zinssenkungen ein. <BR \/><BR \/>Mit den Leitzinsen lenkt die EZB die Geldpolitik: Höhere Zinsen verteuern Kredite, bremsen damit den Konsum und die Investitionen und fördern damit einen Rückgang der Inflation.<BR \/><BR \/><BR \/>In Italien blieb die Inflation im Juli unverändert bei 1,7 Prozent. In Südtirol lag die Teuerungsrate bei 2,2 Prozent und damit leicht über dem Schnitt des Euroraums.