Inflation in Südtirol weiter viel zu hoch

Lebensmittelpreise steigen weiter

„ Ich rechne schon damit, dass wir uns 2024 wieder nahe 3 Prozent bewegen werden. ” — Luciano Partacini, WIFO der Handelskammer Bozen

Der harte Job der EZB

Nach dem Hoch im Dezember des vergangenen Jahres, als die Teuerungsrate schwindelerregende 12,5 Prozent erreichte, reduzierte sie sich im Jänner auf 10,4 Prozent, im Februar auf 9,3 Prozent und im März auf 8,5 Prozent. Doch mit dem Abwärtstrend ist vorerst Schluss. Auch im April verharrte die Inflation in Bozen nämlich auf 8,5 Prozent. Wer also mit einem raschen Ende der Hochpreis-Phase gerechnet hatte, wird nun eines Besseren belehrt. Vielmehr bestätigt sich, dass diese Teuerungswelle besonders hartnäckig zu sein scheint. Italienweit betrug die Inflationsrate im April 8,2 Prozent, Spitzenreiter im Ranking der Provinzhauptstädte ist laut den Daten des Istat Genua mit 9,7 Prozent.Die höchsten Preissteigerungen gab es italienweit in den Bereichen Wasser, Energie und Brennstoffe (plus 16,1 Prozent), Lebensmittel (12,1 Prozent) sowie Beherbergung und Gastronomie (8,5 Prozent). Während die Preise bei Wohnen, Wasser, Energie und Brennstoffen im Vergleich zum Vormonat um 0,3 Prozent zurückgingen, erhöhten sie sich bei Lebensmitteln um 0,4 Prozent, in der Beherbergung und Gastronomie sogar um 1,4 Prozent.„Betrachtet man nur den Energiebereich, gab es im Vergleich zum März einen Rückgang von 0,8 Prozent, was in so kurzer Zeit durchaus beträchtlich ist“, so Luciano Partacini, Direktor des Amtes für Wirtschaftsinformation beim WIFO der Handelskammer Bozen. „Dass es bei Lebensmitteln und in einigen anderen Bereichen auch im Monatsvergleich nach wie vor nach oben geht, ist hingegen nicht überraschend, zumal es sich um nachgelagerte Effekte handelt. Energie verteuerte sich in der aktuellen Inflationswelle zuerst und am stärksten, viele anderen Bereiche folgten. In den nächsten Monaten sollte jedoch auch bei Lebensmitteln und anderen Gütern eine Abschwächung der Inflation spürbar werden“, so Partacini.Das sei auch nötig, da die Inflation nach wie vor zu hoch sei. „Bis wir in Südtirol wieder die 2 Prozent erreichen, könnte noch etwas dauern. Ich rechne aber schon damit, dass wir uns 2024 zumindest nahe der 3-Prozent-Marke bewegen werden.“Die Europäische Zentralbank (EZB) versucht seit dem vergangenen Jahr durch einen straffen Zinskurs die Nachfrage zu drosseln und so in der Folge die Inflation zu drücken. Die Auswirkungen des Handelns der Währungshüter sind aber nicht unmittelbar spürbar, sondern kommen laut Experten erst nach rund einem Jahr voll zum Tragen. Ziel der EZB ist ein Wert von rund 2 Prozent, der die Preisstabilität in der Eurozone gewährleistet.