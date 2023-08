Inflation sinkt in Südtirol auf 5,5 Prozent

Inflationsrate in Italien bei 5,9 Prozent

Trient unter den Städten mit der niedrigsten Inflationsrate

Nach Angaben des Statistikamtes Istat legten die Verbraucherpreise in Bozen im Juli gegenüber dem Juli 2022 um durchschnittlich 5,5 Prozent zu. Zum Vergleich: Im Juni hatte die Teuerungsrate noch 6,4 Prozent betragen.Damit ist die Inflationsrate in Südtirol so tief wie seit 18 Monaten nicht mehr. Ein Blick zurück: Bereits Ende 2021 und verstärkt 2022 waren die Preise rasant gestiegen und der Verbraucherpreisindex von 6,1 Prozent im Jänner 2022 auf das Rekordniveau von 12,5 Prozent im Dezember letzten Jahres geklettert. Seitdem gehen die Werte stetig zurück, wenn auch langsamer als von Experten erwartet.Auch in Italien sinkt die Inflation weiter: So lag sie im Juli im Schnitt laut dem Istat bei 5,9 Prozent – nach 6,4 Prozent im Juni. Das Istat führt dies in erster Linie darauf zurück, dass die Preise im Transportbereich nicht mehr so stark ansteigen, ebenso wie die Preise für Energie und Lebensmittel.Die Kerninflation, bei der die schwankungsanfälligen Energie- und Lebensmittelpreise ausgenommen werden, ging ebenfalls zurück: Sie fiel von 5,6 auf 5,2 Prozent. Nach Meinung vieler Ökonomen gibt die Kernteuerung den allgemeinen Preistrend besser wieder als die Gesamtrate.Die höchste Inflationsrate wurde im Juli in Italien in Genua mit 8,2 Prozent verzeichnet, gefolgt von Perugia (6,9 Prozent) und Messina (6,8 Prozent). Die Städte mit der niedrigsten Inflationsrate sind das benachbarte Trient (4,3 Prozent) sowie Catanzaro (4,3 Prozent) in Kalabrien und Potenza (3,5 Prozent) in der Basilikata.Die Inflation in Italien liegt über jener der Eurozone, die im Juli 5,3 Prozent erreichte. Das ist aus Sicht der Europäischen Zentralbank (EZB) immer noch deutlich zu hoch, die für die Eurozone eine Inflationsrate von rund 2 Prozent anstrebt. Dann spricht sie von Preisstabilität. Preisstabilität ist wichtig, damit die Kaufkraft des Geldes erhalten bleibt. Um sie zu erreichen, erhöht die EZB seit Monaten die Leitzinsen.