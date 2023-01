Preissteigerung trifft Südtirol besonders hart: Mehrkosten von 3189 Euro

Trentino noch stärker betroffen

Tschenett fordert Anpassung der Löhne

3189 Euro mehr als noch im Vorjahr mussten Familien in Südtirol 2022 im Schnitt ausgeben. Das entspricht einer Teuerung von 12 Prozent. Damit wurden Familien in Südtirol von der Inflation weit mehr belastet als in anderen Regionen.Im Jahr 2022 stiegen die Lebenshaltungskosten für jede Familie in Italien bei gleichem Verbrauch durchschnittlich um 2369 Euro (Teuerung von 8,1 Prozent). Dies stellt einen seit 38 Jahren nicht mehr erreichten Spitzenwert dar. In der Nachbarprovinz Trient wurde mit 12,3 Prozent eine noch stärkere Teuerung verzeichnet (Mehrkosten von 3219 Euro) als hierzulande. Auf ganz Italien bezogen waren Familien in Mailand am stärksten von der Inflation betroffen, wie die Nachrichtenagentur Ansa meldet.Dies geht aus einer Analyse der Verbraucherschutzorganisation Codacons hervor, die sich auf die Inflation betreffende Daten des Statistik Institutes Istat stützt.Im Interview mit STOL fordert der ASGB-Vorsitzende Tony Tschenett in Hinblick auf die hohen Lebenshaltungskosten in Südtirol eine Anpassung der Löhne: „Wenn es in Südtirol schon so hohe Lebenshaltungskosten gibt, dann müssen endlich auch die Löhne steigen.“ Lesen Sie hier mehr dazu.