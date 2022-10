Inflations-Schock: Preise steigen um 12,8 Prozent

Gunde Bauhofer, Direktorin der Südtiroler Verbraucherzentrale - Foto: © LUCA GUADAGNINI / LINEEMATICHE

Analysten hatten im Schnitt nur eine Rate von 9,9 Prozent erwartet, nachdem die Teuerung im September bei 9,4 Prozent gelegen hatte.Im Monatsvergleich legten die Verbraucherpreise um 4,0 Prozent zu. Auch in dieser Betrachtung lag der Zuwachs weit über den Erwartungen der Analysten, die nur mit einem Anstieg um 1,4 Prozent gerechnet hatten.Wir haben mit der Direktorin der Südtiroler Verbraucherzentrale, Gunde Bauhofer, darüber gesprochen, was der Teuerungsschock für die Familien in Südtirol bedeutet.Gunde Bauhofer: Normalerweise ist bei der Inflation zu unterscheiden – zwischen der erhobenen und der gefühlten: Ich kaufe ja nicht alle Waren aus dem Korb, die für die Erhebung der Inflation herangezogen werden. Diesmal ist es aber anders: Die Inflation ist getrieben vom Energiesektor. Und die gestiegenen Energiepreise betreffen alle. Niemand kann sich entziehen. Vom Energiesektor hat das Phänomen auf die anderen Sektoren übergegriffen. Auch Lebensmittel sind um 10 oder 11 Prozent gestiegen. Für viele Familien heißt das, dass am Ende des Geldes noch Monat übrig ist.Bauhofer: Das große Problem ist, die Energiekosten in den Griff zu bekommen. Es gibt erste positive Anzeichen, dass sich was tut. Was die Anhebung des Leitzinses bringt, kann man noch nicht genau sagen. Besonders nicht, wann Effekte spürbar sein werden. In diesem Punkt sind sich die Experten uneinig. Das Problem betrifft den gesamten Euroraum. Die Niederlande hatten schon im September über 17 Prozent Inflation. Vor diesem Hintergrund sind die Forderungen der Gewerkschaften, Kollektivverträge und Individualverträge anzupassen, verständlich.Bauhofer: Auch in dieser Frage sind sich Experten uneinig. Außerdem: Die Familien haben genug gelitten. Eine Erhebung des Arbeitsförderungsinstituts hat erst vor wenigen Tagen gezeigt: Viele Familie können nichts mehr zur Seite legen. (STOL hat berichtet.) Bauhofer: Diese Inflation ist nicht konjunkturgetrieben, sondern kommt vom Energiesektor. Es ist ein neues Phänomen, dass Energie so einen großen Teil des verfügbaren Budgets beansprucht. Sparpotenzial gibt es immer. Aber nicht heizen – das geht nicht. Auch kann man sich nicht so einfach umstellen und etwa gleich eine Photovoltaikanlage installieren. Daher trifft es die Familien jetzt so. Wir raten zur Führung eines Haushaltsbuchs – in Papierform oder digital. Die Verbraucherzentrale stellt ein solches Tool online und anonym zur Verfügung. Die Einnahmen und Ausgaben im Blick zu halten, klingt vielleicht wie ein Tipp aus Omas Nähkästchen. Aber er funktioniert auch im Jahr 2022 noch.