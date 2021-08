Innovative Jungbauern gesucht: Mach mit und gewinne!

Die Südtiroler Bauernjugend ist überzeugt: Jeder kann innovativ sein. Über den Innovationspreis IM.PULS macht sie sich auf die Suche nach innovativen Projekten aus der Landwirtschaft.„Wir sind gespannt darauf, welche Innovationen uns heuer erreichen werden. Der Innovationspreis bietet den Jungbäuerinnen und Jungbauern die Chance, ihr Projekt der Öffentlichkeit zu präsentieren. Zeigt Mut und präsentiert uns eure Idee!“, ruft Raffael Peer, SBJ-Landesobmann zum Mitmachen auf.Am Wettbewerb teilnehmen dürfen Jungbäuerinnen und Jungbauern, sowie Familienmitglieder unter 40 Jahre. Jeder darf nur eine Innovation einreichen, die am Hof umgesetzt worden sein muss.„Manchmal haben auch der Bruder oder die Schwester, die noch zur Schule gehen oder eine Lehre machen, die zündende Idee für etwas Neues am Hof. Auch sie dürfen am Wettbewerb teilnehmen“, unterstreicht Evi Andergassen, SBJ-Landessekretärin.Der Bewerbungsbogen kann noch bis zum Donnerstag, 9. September eingereicht werden. Alle wichtigen Infos dazu gibt es auf www.sbj.it/impuls Der Sieger des Wettbewerbs erhält einen Gutschein im Wert von 3000 Euro, der Zweitplatzierte im Wert von 1500 Euro und der Drittplatzierte kann sich über einen Gutschein im Wert von 500 Euro der Landwirtschaftlichen Hauptgenossenschaft freuen.Die vierte Auflage des Innovationspreises „IM.PULS“ ist ein Projekt der Südtiroler Bauernjugend und wird unterstützt vom Südtiroler Bauernbund, den Südtiroler Raiffeisenkassen, der Landwirtschaftlichen Hauptgenossenschaft, der Abteilung für Innovation, Forschung und Universität der Provinz Bozen, der Messe Bozen sowie den Medienpartnern Dolomiten, stol.it, Südtirol 1 und dem Südtiroler Landwirt.

stol