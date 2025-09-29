Hintergrund ist, dass große Fluglinien mehrere wichtige Verbindungen gestrichen haben, darunter die Strecke nach Frankfurt. Von dort starten zahlreiche internationale und interkontinentale Flüge, berichtet die Tiroler Tageszeitung. Besonders wichtig sei es, die Verbindung nach Wien langfristig zu sichern, um Tirols Attraktivität als Wirtschafts- und Tourismusstandort zu erhalten. <BR \/><BR \/>Die geplante Airline wäre dabei ein reines Vertriebsmodell: Flugzeuge und Personal würden von etablierten Fluggesellschaften angemietet, während Marketing und Ticketverkauf in Tirol organisiert würden. Ein ähnliches Konzept wird bereits in Deutschland am Flughafen Paderborn mit der „Skyhub Pad" umgesetzt.<BR \/><BR \/>Der Grund für diese Überlegungen: regionale Flughäfen verlieren für große Airlines zunehmend an Bedeutung. So verzeichnete Innsbruck zwischen 2019 und 2024 einen Rückgang von rund 224.000 Passagieren im Linienflugverkehr und 56.000 Fluggästen im Charterverkehr.