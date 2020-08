Insider: USA werden Sanktionen gegen Huawei ausweiten

Die Schritte sollen demnach noch am Montag bekanntgegeben werden. Ziel sei, den Zugang des chinesischen Konzern zu kommerziell erwerblichen Chips einzuschränken und dies nur noch über eine spezielle Lizenz möglich zu machen.Betroffen sind auch Halbleiter, die von ausländischen Unternehmen mit Hilfe von US-Software oder US-Technologie hergestellt wurden. Zudem würden weitere 38 Huawei-Töchter in 21 Ländern auf die Schwarze Liste genommen, auf der sich damit inzwischen 152 Firmen befinden.Die Beziehungen zwischen den USA und China befinden sich angesichts des Handelsstreits und anderer Konflikte auf einem Tiefpunkt. Die US-Regierung drängt Verbündete auf der ganzen Welt, wegen Spionageverdachts auf Huawei-Ausrüstung beim Aufbau des zukunftsträchtigen 5G-Netzes zu verzichten. Während Großbritannien dieser Aufforderung nachkommt , ist eine endgültige Entscheidung in Deutschland und Österreich noch nicht gefallen.

apa/reuters