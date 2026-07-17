<BR \/>Mit Ende Juni hat die Unternehmerfamilie Mutschlechner ihren 15-Prozent-Anteil an Intercable Automotive Solutions an den US-Konzern Aptiv abgetreten, wie Klaus Mutschlechner auf „Dolomiten“-Anfrage bestätigt. Damit ist das Unternehmen nun vollständig in amerikanischer Hand. <h3>\r\nDer Mega-Deal des Jahres 2022<\/h3>Wir erinnern uns: 2022 war es die Übernahme des Jahres gewesen: Der börsennotierte Konzern Aptiv, der Tesla und General Motors zu seinen Kunden zählt, übernahm für rund 595 Millionen Euro 85 Prozent der Anteile und somit die Kontrolle über Intercable Automotive Solutions, das Herzstück der Südtiroler Unternehmensgruppe Intercable. Die restlichen 15 Prozent verblieben in den Händen der Gründerfamilie Mutschlechner.<h3>\r\nBegleitung in der Übergangsphase <\/h3>Nun ist auch diese Minderheitsbeteiligung an die Amerikaner übergegangen. Dies war bereits 2022 vertraglich so festgelegt worden, erklärt Klaus Mutschlechner.<BR \/><BR \/>Damals habe die Unternehmerfamilie bewusst darum gebeten, für eine Übergangsphase Minderheitsgesellschafterin zu bleiben, um das Unternehmen während der Integration in den Aptiv-Konzern zu begleiten.<BR \/><BR \/><BR \/><embed id="dtext86-75642859_quote" \/><BR \/><BR \/><BR \/>„Nach mehr als drei Jahren verfügt das Unternehmen über ein starkes und eigenständiges Leadership-Team. Gleichzeitig hat Aptiv bewiesen, ein verlässlicher und langfristig orientierter Eigentümer zu sein. Damit war der richtige Zeitpunkt gekommen, den vereinbarten Prozess erfolgreich abzuschließen“, erklärt Mutschlechner.<h3>\r\nNeuer Name<\/h3>Mit der vollständigen Übernahme geht auch ein Namenswechsel einher. Intercable Automotive Solutions wird zu Aptiv High Voltage Technologies.<BR \/>„Die Umbenennung ist ein logischer und konsequenter Schritt. Sie schafft Klarheit über die Zugehörigkeit zum Aptiv-Konzern und stärkt die internationale Positionierung des Unternehmens“, erklärt Mutschlechner. <BR \/><BR \/> An der strategischen Ausrichtung des Unternehmens soll sich aber nichts ändern. Der Standort Bruneck werde weiterhin das globale Technologiezentrum des Unternehmens bleiben, teilte Aptiv mit. Ziel sei es, die Position als führender Anbieter von Hochvolt-Technologien weiter auszubauen.<BR \/><BR \/>Aus der operativen Führung ist Klaus Mutschlechner, der in der Übergangsphase das Unternehmen zunächst noch als Geschäftsführer geleitet hatte, mittlerweile ebenfalls ausgestiegen. Seit beinahe zwei Jahren ist Hannes Prenn CEO von Intercable Automotive.<BR \/><BR \/>Mit dem Abschluss der Transaktion enden planmäßig auch die letzten Mandate der Vertreter der Unternehmerfamilie in der Unternehmensleitung von Intercable Automotive Solutions, wie Mutschlechner mitteilt.<h3>\r\nIntercable Tec, Intercable Tools und Intercable Immo bleiben in Familienhand<\/h3>Weiterhin fest in den Händen der Familie Mutschlechner bleiben hingegen die anderen Unternehmen der Intercable-Gruppe: Intercable Tec, Intercable Tools und Intercable Immo. „Sie bilden gemeinsam mit der Holding MFH den Kern der langfristigen Industrie- und Beteiligungsstrategie der Familie. Die Weiterentwicklung und das nachhaltige Wachstum dieser Unternehmen mit allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie dem Industriestandort Bruneck stehen auch künftig im Mittelpunkt ihrer unternehmerischen Aktivitäten“, versichert Klaus Mutschlechner.