Insgesamt stehen fünf Millionen Euro zur Verfügung, 4,2 Millionen Euro für die Bereiche Handwerk und Industrie, 800.000 für Handel und Dienstleistungen. Die zulässige Mindestinvestitionssumme liegt bei 15.000 Euro, die Höchstsumme bei 500.000 Euro mit 20 Prozent der zulässigen Kosten und einem Höchstbeitrag von 100.000 Euro. <BR \/><BR \/>„Die Kriterien blieben im Wesentlichen unverändert, um den Unternehmen Kontinuität und Sicherheit zu geben. Zudem setzen wir verstärkt auf Entbürokratisierung, was auch ein wichtiges Anliegen der Wirtschaftsplattform 2030 ist“, betont Wirtschaftslandesrat Marco Galateo.<BR \/><BR \/>Gefördert werden Investitionen in Ausrüstungen, Maschinen, Software und Einrichtungsgegenstände. Der Erwerb von Immobilien oder Bautätigkeiten wird nicht bezuschusst. Der Antrag kann ausschließlich online im Zeitraum 1. Dezember bis 31. März 2026 über das Bürgernetz eingereicht werden.