Investitionsbeihilfen: gefragt und effizient

Am Mittwoch hat die Landesregierung die Richtlinien für die Wirtschaftsförderung genehmigt. In den letzten zwei Jahren haben viele Betriebe die Förderung in Anspruch genommen. lvh-Präsident Martin Haller untermauert die Notwendigkeit derartiger Finanzhilfen.