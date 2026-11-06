Bereits am Donnerstag waren in der Meerenge nach iranischen Angaben fünf Öltanker und ein Schlepper in Brand geraten. Eine unabhängige Bestätigung der Vorfälle durch Schifffahrtsbehörden lag zunächst nicht vor.<BR \/><BR \/>Seit Beginn des Iran-Krieges Ende Februar hat Teheran die für den weltweiten Handel mit Öl und Gas wichtige Meerenge weitgehend blockiert. Der Iran greift dort regelmäßig Schiffe an, denen er eine Durchfahrt ohne seine Genehmigung vorwirft. Für eine Genehmigung erhebt Teheran Gebühren.<BR \/><BR \/>„Die Straße von Hormuz ist geschlossen und bleibt unter unserer Kontrolle“, hatte die Marine-Führung der Revolutionsgarden im September mitgeteilt. Darüber hinaus warnte die Marine vor dem Befahren der südlichen Route. Sie habe die südliche Passage vermint. Lediglich eine nördliche Route entlang der iranischen Küste sei demnach sicher.