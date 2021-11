IRPEF-Reform kommt: Mehr Netto vom Brutto oder etwa doch nicht?

Die Einkommenssteuer IRPEF soll in Italien grundlegend neu berechnet werden. Im besten Fall könnte sie die Steuerbelastung für die Bürger um mehrere hundert Euro pro Jahr senken. Aber ganz so sicher ist das nicht, der Teufel könnte wie so oft im Detail stecken. + von Rainer Hilpold