Ist 5G umwelt- und gesundheitsschädlich?

Cardani, Garant des Kommunikationswesens in Italien, wies zudem auf die gesetzlichen Grenzwerte für elektromagnetische Felder hin: diese sind in Italien niedriger als in vielen anderen Ländern.





Ob diese strengen Grenzwerte die Entwicklung von 5G in Italien einschränken, werde jetzt - im Zuge des Aufbaus des 5G-Netzes durch die Betreiber - geprüft.Die strengen gesetzlichen Grenzwerte entbehren laut Cardani einer wissenschaftlichen Grundlage.

stol