Ist das das Erfolgsgeheimnis der besten Weine der Welt?

Was haben die Gegenden, aus denen die besten Weine der Welt stammen, gemeinsam? Ein wesentliches Element für ihren Erfolg ist laut dem Bozner Forscher Carlo Ferretti und Giuseppe Cruciani, Professor an der Universität Ferrara, in deren Böden zu finden.