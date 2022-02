Italien: 500 Kinos schließen

In Frankreich, Spanien, Großbritannien und dem restlichen Europa kehrten die Zuschauer nach dem Lockdown und den harten Corona-Maßnahmen in die Kinos zurück. In Italien ist das nicht der Fall.„Italien steuert auf einen dramatischen Rückgang von 20 Prozent zu, und wenn nicht bald Maßnahmen ergriffen werden, ist das Geschäft und der Sektor gefährdet“, erklärte der Präsident der Anec, Mario Lorini, der die Aussteller vertritt, gegenüber ANSA. Strukturelle Unterstützungsinitiativen seien dringend erforderlich.Die Zahlen sprechen für sich: Kinobesuche und -eintritte sind 2021 im Vergleich zu den letzten Jahren vor der Pandemie um 70 Prozent zurückgegangen.

ansa/stol