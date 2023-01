Italien: 9 Euro mehr fürs Volltanken – Die Preise in den anderen EU-Ländern

Die Preise in anderen Ländern

Der Anstieg der Benzin- und Dieselpreise in Italien wird damit begründet, dass mit Ende Dezember der Rabatt auf die Akzisen weggefallen ist (STOL hat berichtet). Da die Ölpreise in den vergangenen Tagen aber deutlich gesunken sind, müsste auch der Treibstoffpreis sinken. Da dies nicht der Fall ist, wird nun die Finanzpolizei aktiv und ermittelt wegen möglicher Kartellabsprachen der Erdölgesellschaften (Hier lesen Sie mehr dazu). Wie dem auch sei: Seit Ende Dezember bezahlt man an den Tankstellen in Italien für einen vollen Tank im Schnitt um 8,9 Euro mehr – auf das Jahr gerechnet wären dies 214 Euro pro Autofahrer, wie Codacons schätzt.Wie sind die Treibstoffpreise in den anderen EU-Ländern? Unser Nachbarland Österreich zählt im europäischen Vergleich zu jenen Ländern, in denen Benzin und Diesel billiger sind als im EU27-Schnitt.Ein Liter Diesel kostet in Österreich um fast 8 Cent weniger als im EU-Schnitt und ist günstiger als in 11 EU-Staaten, Eurosuper ist günstiger als in 17 anderen EU-Staaten, zeigt eine aktuelle VCÖ-Analyse auf Basis von Daten der EU-Kommission.Zu Jahresanfang kostete ein Liter Diesel in Österreich durchschnittlich 1,685 Euro. Am höchsten war der Dieselpreis Anfang Jänner in Schweden mit 2,152 Euro und Finnland mit 2,081 Euro.Was den Benzinpreis anbelangt, war Anfang Jänner Dänemark (1,939 Euro) und Finnland (1,910) am teuersten, dahinter folgen Griechenland mit 1,846 Euro und Italien mit 1,827 Euro. Bloß: In Italien ist sowohl Diesel als auch Benzin seit Anfang Jänner nochmals deutlich teurer geworden.Am niedrigsten sind die Treibstoffpreise in Bulgarien, Slowenien und Rumänien.