Die Sperrung führt zu einer umfassenden Änderung im Fern-, Hochgeschwindigkeits- und Regionalverkehr auf Italiens Nord-Süd-Achse. Zusätzlich werden am Hauptbahnhof von Florenz Santa Maria Novella Weichen erneuert, was am Wochenende weitere Einschränkungen zur Folge hat.<h3>\r\n24-stündige Totalsperre vorgesehen<\/h3>Während der 24-stündigen Totalsperre verkehren alle Hochgeschwindigkeitszüge auf geänderter Strecke. Der Hauptbahnhof Santa Maria Novella wird in diesem Zeitraum nicht vom Hochgeschwindigkeitsverkehr bedient. Der Streckenabschnitt zwischen Campo di Marte und Rifredi ist nicht befahrbar und wird durch 18 Busse ersetzt.<BR \/><BR \/>Neben den Einschränkungen im Bahnverkehr kommt es auch zu zahlreichen Änderungen im Straßenverkehr rund um die Stadtteile Rifredi und Campo di Marte, darunter Halteverbote, Straßensperren und Umleitungen des öffentlichen Nahverkehrs.<BR \/><BR \/>Italien investiert derzeit stark in die Erneuerung seines Schiennetzes. Die staatliche Bahngesellschaft Ferrovie dello Stato (FS) hat Investitionen in Höhe von 18 Mrd. Euro getätigt. Auch die Modernisierung der Flotte sei ein zentraler Baustein des Strategieplans: 241 neue Züge wurden zuletzt in Betrieb genommen, hatte Bahnchef Stefano Antonio Donnarumma Ende 2025 angekündigt.