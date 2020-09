Italien: Conte sieht Chance in „Recovery Fund“

Conte stellte dem Parlament am Mittwoch ein 38-seitiges Dossier mit den Richtlinien des „Recovery Plans“ vor. Damit präsentierte er die Schwerpunkte des großangelegten Investitionsplans zur Verwendung der 207 Mrd. Euro, die die EU Italien im Rahmen des Wiederaufbauprogramms „Recovery Fund“ zur Verfügung stellt.Aus 6 Kapiteln besteht der Plan, den die Regierung der EU-Kommission vorstellen will. Die Kapitel betreffen Digitalisierung, Umwelt, Gesundheit, Infrastrukturen, Bildung und soziale Inklusion.Italien müsse die Gelegenheit nutzen, um moderner, umweltfreundlicher, technologischer und effizienter zu werden, erklärte der Regierungschef in seiner Ansprache vor dem Parlament. Es sei wichtig, dass Italien die Chance des „Recovery Funds“ zur Förderung seines Wachstums voll nutze. Das Regierungsprogramm müsse rasch, auf transparente Weise und ohne Verschwendungen umgesetzt werden, erklärte Conte.Dank der Förderungsgelder aus Brüssel hofft die Regierung das Wachstum der italienischen Wirtschaftsleistung von einem Durchschnitt von 0,8 Prozent im letzten Jahrzehnt auf den EU-Durchschnitt von 1,6 Prozent zu verdoppeln. Die Investitionen sollen auf 3 Prozent des Bruttoinlandprodukts (BIP) wachsen. Die Regierung peilt eine Erhöhung der Beschäftigungsrate um 10 Prozentpunkte von 63 auf 73,2 Prozent an, was dem europäischen Durchschnitt entspricht. Die Ausgaben für Forschung und Entwicklung will das Kabinett von den aktuellen 1,3 Prozent auf 2,1 Prozent erhöhen.Das Autobahnnetz soll angesichts der zunehmenden Zahl von Elektro-Fahrzeugen mit Schnellladestationen ausgestattet werden. Alle Projekte, die die Regierung mit den Geldern des „Recovery Fund“ finanzieren wird, sollen im Einklang mit den strategischen Zielen des Regierungsprogramms stehen, erklärte der parteilose Premierminister.Seit über 20 Jahren habe Italien Probleme, mit dem Wachstum anderer EU-Länder Schritt zu halten. Dies müsse sich ändern. Zu den Reformen, an denen die Regierung arbeite, zähle die Förderung umweltfreundlicher Energien, eine Steuerreform sowie eine stärkere Verbreitung digitaler Zahlungssysteme. Die Regierung bemühe sich um die Umsetzung eines sogenannten „Cashless-Plans“, um den elektronischen Zahlungsverkehr zu forcieren.

