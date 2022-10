Italien: Erholung der Kaufkraft erst ab 2024

Die Löhne in der Privatwirtschaft werden in diesem Jahr um 1,8 Prozent, 2023 um 2,9 Prozent und 2024 um 2,5 Prozent steigen, heißt es in dem Dokument, wie die Nachrichtenagentur Ansa berichtet.



Der vom Statistikinstitut Istat im Juni veröffentlichte Inflationsindex, der als Grundlage für Vertragsverlängerungen dient und nach oben korrigiert werden könnte, wird stattdessen auf 4,7 Prozent in diesem Jahr, 2,6 Prozent im Jahr 2023 und 1,7 Prozent im Jahr 2024 festgelegt.