Das Problem sei nicht nur ökologischer, sondern auch wirtschaftlicher und sozialer Natur, betonte Massimiliano Miceli, Leiter des „Centro Studi Rina Prime“ laut der Mailänder Wirtschaftszeitung „Sole 24 Ore“ in ihrer Freitagsausgabe. Die Anlagen seien wichtige lokale Wirtschaftsmotoren. Ihre Schließung habe Arbeitsplatzverluste, Rückgänge bei Touristenzahlen und in einigen Fällen die Abwanderung ganzer Täler zur Folge.<BR \/><BR \/>2025 wurden insgesamt 265 Anlagen nicht mehr betrieben, 2020 waren es noch 132. Besonders betroffen sind die oberitalienischen Regionen Piemont mit 76 stillgelegten Skianlagen, gefolgt von der Lombardei (33) und Venetien (30).<h3>\r\n218 Anlagen erhalten derzeit noch öffentliche Fördermittel<\/h3>Auch andere Regionen weiter im Süden – in Mittelitalien – sind von der Stilllegung der Skianlagen betroffen. In der Apenninenregion Abruzzen wurden 31 Anlagen stillgelegt, in der Toskana sind es 20 und in der Emilia-Romagna 15. Neben den finanziellen und klimatischen Problemen belasten steigende Betriebskosten und zunehmender Wettbewerb aus dem Ausland die Skigebiete.<BR \/><BR \/>218 Anlagen erhalten derzeit noch öffentliche Fördermittel, meist jedoch für Standorte, die wirtschaftlich und klimatisch nicht mehr tragfähig seien, betonte Miceli. Er fordert eine effizientere Nutzung der Mittel, etwa für Modernisierung der Skianlagen und Schulung neuer Fachkräfte. <BR \/><BR \/>Ein möglicher Ausweg sei die Umstellung auf nachhaltige Infrastruktur und Ganzjahrestourismus, etwa durch Wander-, Bike- und Wellness-Angebote sowie erneuerbare Energien, betonte Miceli.