Italien macht 650 Millionen Euro zur Stützung der Autoindustrie locker

Gewerkschaften und Industriellen befürchten den Verlust zehntausender Jobs wegen Italiens Beschlusses, ab 2035 auf Verbrennungsmotoren zu verzichten. Im Mittelpunkt des Interesses der Regierung von Premier Mario Draghi steht nicht nur die Wiederherstellung von Anreizen für den Erwerb von Elektroautos, sondern auch Maßnahmen wie Entwicklungsverträge, Innovationsvereinbarungen, Maßnahmen für den Technologietransfer, Investitionen in Projekte von gemeinsamem europäischem Interesse.„Endlich bekommt ein Industriesektor in Schwierigkeiten konkrete Unterstützung“, kommentierte der italienische Industrieminister Giancarlo Giorgetti. Im März meldete Italiens Automarkt einen 25-prozentigen Rückgang gegenüber dem Vergleichsmonat 2021.Der italo-französische Autobauer Stellantis begrüßt die Pläne der Regierung in Rom. „Man muss die Finanzierbarkeit der Autos garantieren, die wir sicher und umweltfreundlich planen. Es ist eine Frage der Demokratie und Bewegungsfreiheit. Wir werden unseren Teil leisten“, erklärte der CEO von Stellantis, Carlos Tavares.Stellantis bestätigte, dass Italien eine zentrale Rolle im Entwicklungsplan des Autobauers spielen wird. „Kein italienisches Produktionswerk wird geschlossen, alle werden umgewandelt, weil wir 2030 nur E-Autos produzieren werden“, so Tavares.