Faccini ist die Verkörperung der Venus, die das Tourismusministerium im Rahmen der umstrittenen Medienkampagne „Open to Meraviglia“ als Symbol gewählt hatte. Die neun Millionen Euro teure Werbekampagne hatte Botticellis Venus als virtuelle Influencerin dargestellt, die durch das Italien von heute reist - in zeitgemäßem Outfit. <BR \/><BR \/>Die Kampagne der Agentur Armando Testa mit dem italo-englischen Titel hatte der Ministerin viel Kritik eingebracht, vor allem weil sie hauptsächlich die üblichen, ohnehin überlasteten Touristenzentren zeigte - mit der Venus, die etwa ein Selfie auf dem Markusplatz in Venedig macht. Dazu kamen grobe Fehler: Eine unbeschwerte Szene in einem Weingut wurde etwa in Slowenien aufgenommen, was in den sozialen Medien mit viel Hohn und Spott kommentiert wurde, dem slowenischen Weingut aber viel Publicity brachte.<BR \/><BR \/>Was soll's? Die Touristen aus Nah und Fern strömen ohnehin ins Belpaese, vor allem in den heißen Sommermonaten Juli und August - bei mehr als 40 Grad. Daher hat Tourismusministerin Daniela Santanchè nun beschlossen, einen zweiten Teil der Medienkampagne zu finanzieren. Im Fokus steht diesmal eine reale Venus, verkörpert von Francesca Faccini, einer jungen Römerin, die sich für die Kampagne gegen 300 Konkurrentinnen durchsetzen konnte.<BR \/><BR \/>\n<div class="embed-box"><iframe width="1241" height="698" src="https:\/\/www.youtube.com\/embed\/YcDOQehiZ4A" title="Welcome to Meraviglia" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen><\/iframe><\/div>\n<BR \/><BR \/>„Es ist eine enorme Verantwortung, aber auch ein Privileg. Ich weiß, dass ich nicht nur mich selbst vertrete, sondern ganz Italien“, sagt Faccini. Blonde Haare, blaue Augen: kein digitales Kunstprodukt. In dem ersten Video, das Ministerin Santanchè vorstellte, bewegt sich Francesca Faccini real durch Rom - zwischen Campo de' Fiori, Pantheon und Kolosseum. Ihre Aufgabe geht jedoch weit über die bekannten Sehenswürdigkeiten hinaus: Sie wird durch ganz Italien reisen, kleinere Orte besuchen und über Binnenregionen sowie kleinere Inseln berichten. Auch Südtirol und die olympischen Austragungsorte von Mailand-Cortina stehen auf ihrem Programm. Die Videos sollen im Laufe des kommenden Jahres veröffentlicht werden.<BR \/><BR \/>Tourismusministerin Santanchè verteidigt die umstrittene Kampagne von 2023 ausdrücklich: „Ich danke fast denen, die sie in Italien verspottet haben. Im Ausland war sie ein Erfolg: Die Venus von Botticelli ist weltweit ein bekanntes Symbol. Aus dieser Erfahrung ist die Weiterentwicklung des Projekts entstanden. Wir wollten eine Venus aus Fleisch und Blut, die das weniger bekannte Italien erzählt. 75 Prozent der Touristen konzentrieren sich auf einen sehr kleinen Teil des Landes - die Herausforderung besteht darin, den Rest Italiens sichtbar zu machen.“ Genau hier setzt das Thema „Undertourism“ an, das im Zentrum der Tourismuspolitik 2026 stehen soll. Die Ministerin will vor allem die Entwicklung kleinerer Gemeinden abseits der großen Tourismusströme fördern.<BR \/><BR \/>Auf die Frage, wie sie reagiert habe, als man ihr die Rolle der Venus anbot, sagt Francesca Faccini: „Am Anfang habe ich es gar nicht realisiert. Alles ging sehr schnell - die ersten Dreharbeiten, und plötzlich war ich hier. Es ist eine große Chance.“