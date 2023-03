Italien plant Maßnahmenpaket gegen hohe Energiepreise

Höher als erwartetes Wachstum

Das Maßnahmenpaket soll nächste Woche verabschiedet werden, wie die Regierung mitteilte.Wirtschaftsminister Giancarlo Giorgetti erklärte am Donnerstag, dass die Regierung eine bestehende Maßnahme zur Senkung der Energierechnungen von Haushalten mit niedrigem Einkommen von Ende März bis Ende Juni zu verlängern plane.Darüber hinaus beabsichtigt Rom, eine Steuervergünstigung zur Senkung der Energiekosten für Unternehmen zu ändern, die nur dann gewährt wird, wenn der Methanpreis einen noch zu definierenden Schwellenwert überschreitet. Eine weitere Maßnahme zum Ausgleich der höheren Heizkosten wird ab Oktober in Kraft treten, sagte Giorgetti.Ein höher als erwartetes Wachstum des Bruttoinlandsprodukts (BIP) im Jahr 2023, das vom Finanzministerium auf fast ein Prozent gegenüber dem im November gesetzten Ziel von 0,6 Prozent geschätzt wird, wird auch die Steuereinnahmen erhöhen und zur Finanzierung des Maßnahmenpakets beitragen, verlautete es in Rom. „Die von der Regierung im November gesetzten Wachstumsziele 2023 könnten erreicht oder übertroffen werden“, sagte Wirtschaftsminister Giancarlo Giorgetti.