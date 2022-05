Italien rechnet mit Tourismusboom

Italiens Tourismusminister Massimo Garavaglia. - Foto: © ANSA / CIRO FUSCO

Die positiven Erwartungen seien auch auf heimische Touristen zurückzuführen. „Ich denke, dass diese 2 schrecklichen Jahre der Pandemie paradoxerweise auch etwas Positives gebracht haben. Die Italiener haben Italien besser kennengelernt, sie sind in der Heimat geblieben und haben beschlossen, nicht ins Ausland zu reisen, weil sie ihren Aufenthalt hier genossen haben“, sagte der Tourismusminister.Nach den Pandemiejahren sucht Italiens Hotel- und Gaststättengewerbe eine Rekordzahl an neuen Mitarbeitern. Rund 390.000 Stellen werden in diesen Sektoren gesucht, aber in 40 Prozent der Fälle haben Betriebe Schwierigkeiten, das notwendige Personal zu finden.Die Hoteliers klagen über vakante Stellen, in vielen Strukturen würde ein Drittel des benötigten Personals fehlen. „Wegen der Pandemie konnten Gastgewerbe und Tourismus nicht das Minimum an Stabilität garantieren, das es früher gab, und die Arbeitnehmer haben sich nach etwas anderem umgesehen. Sie haben Jobs als Kuriere, Bauarbeiter, Lagerarbeiter und Fahrer angenommen“, berichtet Paolo Manca, Präsident des Hotelierverbandes Federalberghi auf Sardinien.