Italien senkt Wachstumsprognose für 2022 deutlich

Das Bruttoinlandsprodukt werde 2022 wegen des Krieges in der Ukraine nur noch um 3,1 Prozent steigen und nicht mehr um 4,7 Prozent wie noch im Herbst erwartet, wie am Mittwoch aus dem Entwurf für das jährliche Wirtschafts- und Finanzdokument (DEF) des Finanzministeriums hervorgeht. Die Wirtschaft sei im ersten Quartal dieses Jahres wohl geschrumpft.Im Frühjahr dürfte es bergauf gehen, hieß es. Allerdings könnte ein langandauernder Krieg starke Auswirkungen auf die Inflation und das Wirtschaftswachstum haben. Der Konflikt sorge für Unsicherheit. Für 2023 kappte die Regierung ihre BIP-Prognose demnach auf 2,4 Prozent Wirtschaftswachstum, nach bisher erwarteten 2,8 Prozent.Beim Staatsdefizit rechne man für dieses Jahr unverändert mit 5,6 Prozent und für 2023 weiter mit 3,9 Prozent. Die neuen Prognosen sollen noch im Laufe des Tages von der Regierung von Ministerpräsident Mario Draghi gebilligt werden und bilden den vorläufigen Rahmen für den Haushalt 2023. Die Staatsverschuldung ist – nach Griechenland – relativ gesehen die höchste in der Eurozone. Sie soll in diesem Jahr laut Entwurf 147 Prozent der Wirtschaftskraft betragen und bis 2023 auf 145,2 Prozent sinken.