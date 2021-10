Italien: Staatsbahnen mit Verlusten konfrontiert

Der Bahnkonzern schloss das Halbjahr mit einem Nettoverlust von 438 Millionen Euro ab, verglichen mit einem Verlust von 419 Millionen Euro im Vergleichszeitraum des Vorjahres. In absoluten Zahlen hat sich der Verlust gegenüber dem ersten Halbjahr 2020 somit um 19 Millionen Euro (rund 5 Prozent) ausgeweitet.Das EBITDA (operativer Gewinn) lag bei 376 Millionen Euro, das sind 27 Prozent weniger als im Vergleichszeitraum 2020. Die auf Personenverkehr spezialisierte Bahntochter Trenitalia meldete im ersten Halbjahr einen Verlust von 550 Millionen Euro- der Verlust war um 6 Millionen Euro höher als im Vergleichszeitraum 2020, erklärte das Unternehmen. Im Bereich Netzinfrastruktur lag der Gewinn bei 25 Millionen Euro, halb so viel wie die 50 Millionen Euro im ersten Halbjahr 2020.An Bord von Langstreckenzügen darf man in Italien seit dem 1. September nur mit einem Grünen Pass gehen. Diesen erhalten Geimpfte, Genesene oder Getestete. Dank des Grünen Passes können wieder alle Plätze in den Zügen besetzt werden. In Italien konkurrieren die Staatsbahnen mit der privaten Bahngesellschaft Italo, die ebenfalls Hochgeschwindigkeitszüge betreibt.

