Ein entsprechendes Dekret des Wirtschafts- und Finanzministeriums in Abstimmung mit dem Umweltministerium steht bereits vor der Veröffentlichung im Amtsblatt. Dies berichtet die Nachrichtenagentur Ansa.<BR \/><BR \/>Möglich macht die Verlängerung der Mechanismus der sogenannten flexiblen Akzisen. Dabei greift der Staat auf die zusätzlichen Mehrwertsteuereinnahmen aus dem Monat August zurück, um die Belastung an den Zapfsäulen abzufedern.<BR \/><BR \/>In Südtirol lagen die Preise für Diesel am heutigen Freitag zwischen 2,13 Euro und 2,29 Euro. Etwas günstiger fällt der Benzinpreis aus: Er lag heute zwischen 2,01 Euro und 2,17 Euro.