Italien: Untersuchung wegen starker Erhöhungen der Flugticket-Preise

Verbraucherschutz lobt Regierung

Benedetto Mineo, Leiter der italienischen Preisüberwachungsbehörde, forderte am Dienstagnachmittag von den Fluggesellschaften, die Inlandsflüge anbieten, „genaue Erklärungen zur Preisdynamik“, insbesondere in Bezug auf „Strecken, bei denen es zu anomalen Preisschwankungen gekommen ist“.Die Untersuchung wurde auf Druck der Regierung in Rom aufgenommen, nachdem das nationale Statistikamt Istat im Mai einen jährlichen Anstieg der durchschnittlichen Ticketpreise um 40 Prozent festgestellt hatte. Die Erklärungen müssen die Fluggesellschaften „innerhalb von 10 Tagen“ vorlegen, sagte Mineo.Am Dienstag traf Mineo mit Ita Airways, Ryanair, Malta Air, Aeroitalia, Easyjet, Neos und Wizz Air zusammen. Die Behörde untersucht die Ticketpreise auf einigen Strecken, die die Städte Rom und Mailand mit Venedig, Palermo, Catania und Cagliari verbinden.Der Konsumentenschutzverband Codacons begrüßte die Untersuchung. „Die Regierung hat Recht, wenn sie die Fluggesellschaften vorlädt, um zu überprüfen, was mit den Flugpreisen geschieht“, sagte Codacons-Präsident Carlo Rienzi.„Wir sagen seit Monaten, dass die Preise im Flugsektor außer Kontrolle geraten sind. Wir sind der Meinung, dass die Preisentwicklung im Luftverkehrssektor absolut ungerechtfertigt ist und den Bürgern großen Schaden zufügt, insbesondere in der Zeit der Sommerferien“, fügte Rienzi hinzu. Die Preiserhöhungen seien angesichts der gesunkenen Rohstoffpreise unangemessen.