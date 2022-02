Italien will Fonds zur Stützung der Autoindustrie einrichten

Das umfangreiche Hilfspaket für den Automobilsektor ist Teil einer breiteren Strategie der Regierung von Ministerpräsident Mario Draghi zur Eindämmung der negativen Auswirkungen der steigenden Energiepreise auf die Industrieproduktion. Die Anreize werden nicht nur Elektroautos betreffen.„Ich denke, wir sollten uns nicht nur auf Elektroautos beschränken, sondern auch auf den Kauf von billigeren Autos für die weniger wohlhabenden Konsumenten fördern. Wir müssen das mit dem Ministerium für den ökologischen Wandel besprechen“, sagte der Minister. Giorgetti erklärte, dass der Staat der italo-französischen Autogruppe Stellantis 369 Millionen Euro zur Verfügung stellen wird. Damit soll das Auto-Produktionswerk im süditalienischen Termoli in eine Gigafabrik für die Herstellung von Batterien umgewandelt werden.73.000 Jobs sind laut den Gewerkschaften in den nächsten Jahren in der italienische Autobranche gefährdet, nachdem die Regierung beschlossen hat, die Verwendung von Verbrennungsmotoren in Neuwagen in Italien bis 2035 einzustellen. 63.000 Jobs könnten allein im Zeitraum 2025 bis 2030 wegfallen, sollten nicht rasch Maßnahmen ergriffen werden, hieß es in einem Appell der Autobauer und der Gewerkschaften an die Regierung.Lieferwagen und leichte Nutzfahrzeuge mit Verbrennungsmotoren müssen bis 2040 aus dem Verkehr gezogen werden. Dies gilt als wichtiger Schritt zur Senkung der Schadstoffemissionen im Rahmen der Politik zur Bekämpfung der globalen Erwärmung und des Klimawandels.Die Gefahr einer Deindustrialisierung des Automobilsektors, der für die italienische Wirtschaft von zentraler Bedeutung ist, sei konkret, warnten die Gewerkschaften. Es sei notwendig, alle Schutzmaßnahmen zu ergreifen und vor allem den Automobilsektor wiederzubeleben und weiterzuentwickeln, fordern der Verband der Metallindustrie Federmeccanica, sowie die Gewerkschaftsverbände Fim-Cisl, Fiom-Cgil, Uilm-Uil in einem gemeinsamen Dokument an die Regierung.

apa/stol