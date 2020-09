Italien: Wirtschaft 2022 wieder auf Vorkrisenniveau

Der Internationale Währungsfonds (IWF) hatte Italien ein Minus von 12,8 Prozent vorhergesagt. Im dritten Quartal sei aber „eine starke Erholung“ in Gang gekommen, so Gualtieri. Es hänge viel davon ab, wie sich die Pandemie und die Weltwirtschaft weiter entwickeln, so Gualtieri.Im Frühjahr war die Wirtschaft in Italien angesichts strikter Corona-Eindämmungsmaßnahmen unter die Räder gekommen – das Bruttoinlandsprodukt (BIP) sank um 12,8 Prozent zum Vorquartal. Gualtieri zeigt sich sicher, dass sich die im Rahmen des EU-Wirtschaftsaufbauprogramms „Recovery Fund“ locker gemachten Finanzierungen positiv auf Italien auswirken werden. Das EU-Wirtschaftsaufbauprogramm schaffe auch die Basis für eine Fiskusreform, die das italienische Steuersystem wesentlich vereinfachen soll. Die Reformpläne der Regierung bezeichnete Gualtieri als „ehrgeizig“. Der „Recovery Fund“ sei wichtig, um großen Investitionen im Infrastrukturbereich neue Impulse zu verleihen.

apa