Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) legte im Quartalsvergleich um 0,2 Prozent zu, teilte das italienische Statistikamt Istat am Donnerstag nach einer ersten Schätzung in Rom mit.<BR \/><BR \/>Volkswirte hatten für den Zeitraum April bis Juni im Schnitt ein Wachstum von 0,1 Prozent erwartet. Im ersten Quartal war die drittgrößte Volkswirtschaft der Eurozone noch um 0,3 Prozent gewachsen.<BR \/><BR \/>Im Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitraum stieg das BIP um 1,0 Prozent. Hier war ein Zuwachs um 0,7 Prozent erwartet worden.