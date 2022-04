Italien: Wirtschaft zu Jahresbeginn geschrumpft

Erstmals seit dem vierten Quartal 2020 ist die italienische Wirtschaft damit wieder geschrumpft. Als Gründe gelten Belastungen durch die Coronavirus-Pandemie sowie die hohen Rohstoffpreise, eine Folge des Kriegs in der Ukraine.Gegenüber dem wegen der Coronakrise sehr schwachen Vorjahreszeitraum ergab sich ein Plus von 5,8 Prozent. Experten beurteilen die Aussichten wegen des Krieges eher düster. Das Konsumklima hat sich bereits eingetrübt. Ministerpräsident Mario Draghi hatte zuletzt die Wachstumsprognose der Regierung für heuer von 4,7 auf 3,1 Prozent gesenkt. Das gilt aber immer noch als vergleichsweise optimistische Annahme.Eigentlich sollte die Wirtschaft Italiens heuer das Vorcoronaniveau wieder erreichen. Das ist nun aber einigen Experten zufolge in Gefahr, eine Rezession könnte sogar drohen, also 2 Quartale in Folge mit schrumpfender Wirtschaftsleistung.